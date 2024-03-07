Çaydanlığınızı temizlerken içine ekleyip kaynatın! Bu yöntem ne sarı leke bırakıyor ne de başka bir şey… Türkiye’de kahvaltıların vazgeçilmezi olan çay zamanla çaydanlık içlerinde sarı lekeler oluşmasına neden olur. İşte, uygulayacağınız bu yöntem tüm krem temizleyicileri rafa kaldıracak.

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Sabah kahvaltılarında, akşam yemeklerinin ardından ve gün içinde sıklıkla en çok tüketilen içeceklerin başında çay gelir.

Ülkemizde bu denli sevilen çay, demlendiği çaydanlıkta zamanla lekeler bırakmaya başlar. Çayın oluşturduğu bu sarı lekeler için genellikle birçok farklı markanın krem temizleyicileri kullanılarak giderilmeye çalışılır.

Bu yöntemle, zamanla oluşan sarı lekeleri kimyasal kullanmadan geçirebileceksiniz. Uygulayacağınız bu basit ve pratik yöntemle çaydanlıklarınızın içi tıpkı ilk alındığı gündeki gibi parlayacak.

İşte, temizlik malzemelerini unutturacak yöntem

Çaydanlık temizliği sırasında dışının temizliği kadar içi de oldukça önemlidir. Genellikle çaydanlığın dışını parlatmak için kullandığımız krem temizleyicileri içerisinde de uygularız.

Çaydanlığın içini bu kimyasallar ile temizlemek yerine bir miktar su ve kabartma tozu koyup kaynattığınızda sarı lekelerin kaynama esnasında çıktığına tanık olacaksınız. Kaynatma işleminin ardından su ile durulamanız yeterli olacaktır.