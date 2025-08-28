Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü kalecinin peşinde! İşte o isim...

Kaleci arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor dünyaca ünlü bir kaleciyi transfer etmek için kolları sıvadı.
Trendyol Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci arayışlarına devam ederken sürpriz bir isme yöneldi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Çaykur Rizespor, West Ham United'da forma giyen 32 yaşındaki Fransız kaleci Alphonse ile ilgileniyor.
İddiaya göre Çaykur Rizespor oyuncu ile ilk teması kurdu ve oyuncunun mali şartları hakkında bilgi aldı.
Kariyerinde Villarreal, PSG, Real Madrid, Fulham ve West Ham formaları giyen Alphonse Areola'nın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.
Alphonse Areola'nın Çaykur Rizespor'a transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.