Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler Süper Lig'in ilk iki haftasında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.
Öte yandan İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor'da ilk iki maçta 4 puan topladı.
Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son dört maçı kazanan Fenerbahçe, bu deplasmandaki en uzun serisini yaşıyor.
Deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (16G 4B), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etmek için sahaya çıkacak.
Futbolseverler Çaykur Rizespor - Fenerbahçe mücadelesinin detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı 25 Ağustos Pazar (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.