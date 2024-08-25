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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının merak edilenleri..