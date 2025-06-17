Cebinde olan yaşadı! Bu bozuk paranın değeri 500 katına çıkıyor

Haber Merkezi

Ülkelerin belirli zamanlarda üretimini yaptığı özel basım madeni paralar üzerinden yıllar geçmesiyle birlikte değerleri katlanarak artan bozukluklar arasında yer alır.

Bu özel basım madeni paralar arasında yer alan ve şimdilerde değeri tamı tamına 500 katına çına bu madeni paraya sahip olan köşeyi dönüyor.

Birleşik Krallık'ta 2014 yılında basılan özel bir 2 sterlinlik madeni para, üzerindeki baskı hatasından dolayı koleksiyoncuların gözdesi haline geldi.

Koleksiyonerlerin peşine düştüğü madeni para bin dolara kadar çıkan fiyatıyla dikkat çekiyor.

DEĞERİ KATLANARAK ARTIYOR

İngiltere’de, yalnızca 2 £ değerinde olan bazı madeni paralar koleksiyonerin açık hedefine gelmiş durumda.

2014 yılında basılan ve Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcını anmak için üretilen Lord Kitchener tasarımlı paranın ön yüzündeki “Two Pounds” ifadesi eksik olan nadir versiyonlar açık artırmalarda 1.000 £’a kadar alıcı buluyor!

Bugüne kadar, bu hatalı baskıya sahip yalnızca iki madeni paranın varlığı resmi olarak kayda geçti.

Bunlardan biri 2020 yılında 500 £’a, diğeri ise 2023’te bir açık artırmada 1.000 £’a satıldı. Her ikisi de satış öncesinde Kraliyet Darphanesi tarafından doğrulandı.