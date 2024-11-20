Cebinde olan yaşadı: Koleksiyoncular bu paralara servet ödüyor

Haber Merkezi

Bazı nadir madeni paralar, özel basım hataları, özgün tasarımlar veya sınırlı sayıda üretilmiş olmaları nedeniyle koleksiyoncuların ilgisini çekiyor.

Koleksiyon dünyasında bu tür paralar oldukça değerli ve yüksek fiyatlarla satılabiliyor.

Eğer eski madeni paralarla ilgileniyorsanız, Avrupa'da dolaşan bazı paraların aslında düşündüğünüzden çok daha değerli olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Şansınız varsa, cebinizdeki basit bir madeni para, size büyük bir kazanç sağlayabilir.

İşte Avrupa’daki bazı değerli madeni paralar:

BU PARALARA SAHİP OLAN YAŞADI

Mecklenburg-Vorpommern Temalı 2 Euro Hatası

2024 yılına ait Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern temalı 2 Euro hatıra parası, internette 18 bin Euro’ya kadar alıcı bulabiliyor.

Hamburg Elbphilharmonie Temalı 2 Euro Hatası

Hamburg Elbphilharmonie temalı 2 Euro parası, hatalı basımıyla 2 bin 500 Euro’ya kadar değer kazanabiliyor.

“Zainenden” Hatalı Basımları

“Zainenden” adı verilen, tam yuvarlak olmayan paralar, 100 Euro’ya kadar alıcı bulabiliyor.

2019 Yılına Ait 5 Cent Parası

Dış kenarındaki yivinin üzerine basılmış olan 2019 yılına ait 5 Cent madeni parası, 100 Euro değerinde alıcı bulabiliyor.

“Spiegelei” Hatalı Basımları

İç kısmı dış halkasından biraz daha yüksek olan ve yumurta sarısının beyazdan taşması gibi bir görünüm sunan 2 Euro madeni paraları, özellikle hatalı basımlarla dikkat çekiyor.

Kenar Yazıları Sembollerle Uyumsuz Olan Paralar

İtalya’ya ait 1 Cent parası, yanlış sembol taşıdığı için 6 bin 600 Euro’ya satılabiliyor. Örneğin, "Turiner Mole Antonelliana" yerine "Castel de Monte" sembolü bulunuyor.

Küçük Devletlerden Çıkan Madeni Paralar

San Marino, Vatikan, Andorra veya Monaco gibi küçük devletlerden çıkan özel madeni paralar, özellikle 50 Cent’lik paralar, 70 Euro’ya kadar değer bulabiliyor.

2002 Yılına Ait İtalya’dan 20 Cent Parası

2002 yılında basılmış İtalya’dan çıkan 20 Cent parası, kenarındaki karakteristik yiv olmadan basılmışsa 38 Euro’ya kadar değer kazanabiliyor.

2002 Yılına Ait Almanya’dan 20 Cent Parası

Almanya’dan 2002 yılına ait 20 Cent parası, yanlışlıkla 10 Cent kalıbında basılmış ve koleksiyonculara göre 165 Euro değerinde.

2007 ve 2019 Yıllarına Ait 5 Cent Paraları

2007 ve 2019 yıllarına ait 5 Cent madeni paraları, yanlışlıkla 2 Cent kalıbında basılmış ve dış kenarındaki yivle birlikte değer kazanıyor.