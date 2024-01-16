Cemre tarihleri 2024: İlk cemre düştü mü? 1.,2.,3. cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, yılda 3 defa gerçekleşiyor. Peki, 1.cemre ne zaman düşer? İşte 2024 yılı cemre düşüş takvimi....

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"Cemre" kelimesi, Türk kültüründe genellikle mevsim geçişlerinde havaya, suya ve toprağa düşen hayali, sembolik sıcaklık parçacıklarını ifade eder.

Her mevsimde üç kez olmak üzere, baharın gelmesiyle birlikte sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler, geleneksel Türk inançlarında önemli bir yer tutar.

Her yıl "cemre düştü mü", "cemre ne zaman düşecek", "cemre tarihleri" gibi başlıklar merak konusu olur.

Arapça "kor, ateş" manasına gelen cemrenin düşüşü havaları ısıtır.

Peki, ilk cemre düştü mü? 1. cemre ne zaman düşecek? İşte 2024 yılı 1.,2.,3. cemre düşüş tarihleri...

İlk cemre: Havaya

Havanın ısınmaya başlaması ve soğuktan kurtulmasıyla birlikte ilk cemre "hava cemresi" olarak adlandırılır. Bu genellikle 19-20 Şubat tarihlerine denk gelir.

İkinci cemre: Suya

Havanın ısınmasının ardından, su kaynaklarının çözülmeye başlaması ve suların ısınmasıyla ikinci cemre, "su cemresi" olarak adlandırılır. Bu genellikle 26-27 Şubat tarihlerine denk gelir.

Üçüncü cemre: Toprağa

Havaya ve suya düşen cemrelerin ardından, toprak ısınmaya başlar ve bitkilerin uyanmaya başlamasıyla "toprak cemresi" düşer. Bu genellikle 5-6 Mart tarihlerine denk gelir.