Cenaze arabaları bakın neden yeşil renkmiş! Cenaze araçlarında kullanılan yeşil rengin bir amacı var. Bakın neden özellikle bu renk tercih ediliyor...

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Cenaze nakil aracı, vefat eden kişinin hastaneden, evden veyahut morgdan uygun koşullar altında teslim alınması için kullanılan araçtır.

Cenazenin taşınması sırasında gerekli standartların sağlanması adına cenazeye özel olarak dizayn edilen araçlar olarak tanımlanır.

Cenazenin teslim alınması, ilgili konumlara naklinin sağlanması için cenaze nakil araçları kullanılır.

Cenaze aracı denilince akıllarda direkt "yeşil" renk canlanır.

Peki, yeşil olmasının bir sebebi var mıdır? Cenaze arabaları neden yeşil renktir? İşte yanıtı...

Türkiye'de cenaze arabalarının yeşil renk olması, geleneksel olarak dinî bir inanışa dayanır.

Yeşil renk İslam kültüründe ölüm ve ahiret ile ilişkilendirilir ve genellikle cennetin rengi olarak kabul edilir. Bu nedenle, cenaze arabalarının yeşil renk olması, ölen kişinin cennete doğru yolculuğunu sembolize etmektedir.

Ayrıca, yeşil renk İslam'da huzur, sükûnet ve umudu simgeler. Bu da cenaze törenlerinin bir ruhaniyeti yansıtması ve ailenin acısını hafifletmek için bir tür teselli sağlayabilir.