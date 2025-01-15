Cenaze ödeneği arttı: 2025 ölüm parası ne kadar, kaç TL oldu?

Yağmur Dinç

Cenaze yardımı ve cenaze ödeneği olarak da bilinen ölüm yardımı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi kişilerin vefatı durumunda, cenaze masraflarının karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardımdır.

Ölüm yardımı, defin işlemlerini gerçekleştiren kişiye; genellikle vefat eden kişinin birinci dereceden akrabalarına yapılır.

Ölüm yardımı olarak yatırılan miktar, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre her yıl yeniden belirlenir.

2024 yılı için açıklanan 3.385,00 TL olarak ödenen yardım, arttırıldı. Bu kapsamda, "ölüm parası ne kadar oldu" sorusu araştırılıyor.

Peki; ölüm yardımı ne kadar, kaç TL 2025? Cenaze ödeneği nasıl alınır? İşte detaylar...

CENAZE ÖDENEĞİ NASIL ALINIR

Ölüm yardımı başvuruları, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne yapılır.

Başvuru yapan kişiler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapan başvuru sahipleri, ana sayfada yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu bağlantısına tıklayarak şahıs ödemeleri sorgulamaları sayfasına ulaşabilir.

İbraz edilen belgelerin kontrolünün ardından yapılan başvuru kabul edilirse, ölüm yardımı Ziraat Bankası’na yatırılır.

Cenaze ödeneği hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

ÖLÜM PARASI KAÇ TL 2025

Cenaze ödeneği Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre her yıl yeniden belirlenir. 2025 yılı için açıklanan ölüm yardımı 4 bin 888 TL'dir.