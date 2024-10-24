Cep telefonlarınızdan o özelliği kapatın, bilgilerinizin çalınmasını önleyin...

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Akıllı telefonlar ile kolay hale gelen birçok uygulama bulunuyorken bu uygulamalardaki güvenliğinizi sağlamakta bir hayli önemli oluyor.

Özellikle bankacılık uygulamalarıyla banka hesaplarınıza kolay erişim imkanı sağlayan akıllı telefonlar o özellik açık konumdayken siber saldırılara maruz kalma riskinizi arttırıyor.

Sizde telefon güvenliğinizi sağlamak adına kullanmadığınız zaman dilimlerinde kapalı tutmanız gereken o özellik sayesinde siber saldırılardan korunma adına ilk adımı atmış olacaksınız.

O AYARI HEMEN KAPATIN!

Akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza giren Bluetooth teknolojisi çeşitli elektronik cihazların hızlı ve kablosuz bir şekilde bağlantı imkanı sunar.

Ancak her ne kadar sunduğu kolaylıklar ile tercih ediliyor olsa da son zamanlarda artış gösteren siber saldırı durumlarında saldırıya açık hale getiren uygulamaların başında yer alır.

Çeşitli siber saldırı yöntemleri arasında olan ve bluetooth aracılığı ile gerçekleştirilen BlueSnarf telefonunuzun bluetooth özelliğinin açık olmasıyla sizin saldırıya açık hale gelmenize neden oluyor.

90 metre mesafeden bile bluetooth sinyalinizi yakalayabilen siber saldırganlar özel bir yazılım kullanarak telefonunuza bağlanarak kolay şifreler ile koruma altına aldığınız bankacılık bilgilerinize erişim sağlayabiliyorlar.

SALDIRILARDAN UZAK KALMAK İÇİN HEMEN KAPATIN!

Bu gibi saldırılardan uzak kalmak için telefonunuzun bluetooth özelliğini kullanmadığınız zamanlarda kapatmanız kalabalık alanlarda siber saldırılara maruz kalmanızın önüne geçmede etkili olacaktır.

Cihazınızın bu saldırılardan korumak için bu adımları takip edeceğiniz adımlar:

Kullanmadığınızda bluetoothu kapatın - Riski azaltmanın en kolay yolu, o anda ihtiyacınız olmadığında bluetoothu kapatmaktır. Bu, yetkisiz bağlantı girişimlerini önleyecektir.

Cihazınızı "keşfedilemez" olarak ayarlayın - Bluetoothu açmanız gerekiyorsa cihazınızı keşfedilemez moda getirin. Bu, saldırganların cihazınızı bulmasını zorlaştıracaktır.

Bilinmeyen eşleştirme isteklerini reddet - Eşleştirme isteklerini kabul ederken dikkatli olun. Bilinmeyen bir cihazdan beklenmedik bir istek alırsanız her zaman bu isteği reddedin.

Güçlü ve benzersiz şifreler kullanın - "1234" veya "0000" gibi basit veya varsayılan şifreler kullanmayın. Sayı, harf ve özel karakterlerden oluşan güçlü şifreler belirleyin.

Yazılımınızı düzenli olarak güncelleyin - İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı güncel tutun.