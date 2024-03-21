Ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Bakın sebebi neymiş... 'Ceviz ağacının altında oturulmaz?' cümlesinin neden söylendiğini hüç düşündünüz mü? İşte halk arasında sıkça kullanılan bu cümlenin hikayesi...

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'Ceviz ağacının altında ve gölgesinde oturulmaz, adamı erken öldürür.' sözünü mutlaka duymuşsunuzdur.

Özellikle Anadolu'da sıkça duymaya alışkın olduğumuz "Ceviz ağacının altına oturulmaz?" sözünün neden söylendiğini hiç merak ettiniz mi?

Halk arasında çok kullanılan bu sözün neden söylendiği merak uyandırıyor.

Peki ceviz ağacının altına neden oturulmaz? İşte bu sorunun yanıtı...

Ceviz ağacı sülfür gazı salgılar. Bu gaz havadaki diğer gazlardan daha ağır olduğu için dibe çöker ve cevizin altında oturanı sersemlettiği düşünülür. Bu yüzden ceviz ağacının altında oturulmaz denir.

Bir diğer iddiaya göre ceviz ağacı tarafından yayılan sülfür gazı nedeniyle etrafında hiçbir bitki yetişmiyor.

Ancak bu iddiaların bilimsel bir dayanağı yoktur. Bu sebeple bu iddiaların doğruluğu tartışılmaktadır.