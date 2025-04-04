Yağmur Uçar

Evlilik yoluna girmek isteyen gençler, enflasyon nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamada zorlanırken, hükümetin desteği ise geri durmuyor.

Gençlerin yuva kurmasını desteklemek adına birçok kampanya ve proje yürütülüyor.

Özellikle, 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesi ile birlikte ev kuracak olanlara peş peşe müjdeler geldi.

Evlilik kredisi 150 bin TL 2 yıl geri ödemesi ve faizsiz olarak verilirken, eşya konusunda da imkanlar genişletiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beyaz eşya ve mobilyada özel firmalarla yaptıkları indirim anlaşmalarını açıklayacaklarını duyurdu.

Sektörün önde gelen firmalarıyla protokollerin hazır olduğunu belirten Göktaş, nisan ayı içinde bunların açıklanacağını ifade etti.

EVLİLİK İNDİRİMLERİ

Bakan Göktaş'ın verdiği bilgilere göre:

Mobilyada %35'e varan indirim sağlanacak.

Çeyiz ve zücaciyede %50'ye kadar indirim uygulanacak.

Düğün paketlerinde (oturma odası, yemek odası, yatak odası) yaklaşık %10 oranında indirim sunulacak.

Söz konusu kampanya, nikah tarihini alıp evlilik hazırlığı yapan tüm genç çiftlere yönelik olacak.

Detayların bu ay içerisinde netleşmesi bekleniyor.