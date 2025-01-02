Check-in'i o koltuklarda yapın; canınızı kurtarın! İşte uçağın en güvenli yeri...

Yağmur Dinç

Uçak, insan hayatını ve dünyayı kolaylaştıran bir ulaşım aracı olarak sıkça tercih ediliyor.

Kilometrelerce yolu saatler içinde gidebilen uçaklar, hem konfor hem de maliyet açısından karlı oluyor.

Ancak, uçak kazaları da mümkün.

Aslında oldukça güvenli olan uçak seyahatleri, zaman zaman faciaya dönüşebiliyor.

Gökyüzünde süzülürken beklenmedik durumlarla karşılaşan uçaklar, son dönemlerde arttı. Peş peşe yaşanan uçak kazaları, uçak fobisi olan vatandaşları daha da tetikledi. Bu noktada, "uçakların en güvenli yeri" merak konusu oldu.

İşte uçağın en güvenli kısmı...

EN GÜVENLİ BÖLGE

Araştırmalar, uçağın arka kısmındaki yolcuların hayatta kalma oranının daha yüksek olabileceğini göstermiştir.

Örneğin, 2015'te yapılan bir Time dergisi analizi, kuyruk kısmında oturanların hayatta kalma oranının %69, kanat üstünde oturanların %56 ve uçağın ön kısmında oturanların %49 olduğunu ortaya koymuştur.

Bunun nedeni, genellikle burun kısmının veya orta bölümün kaza sırasında daha fazla darbe almasıdır.