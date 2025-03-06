Chery’den mart ayı fırsatı: Tam 330.000 TL indirimli sıfır otomobil...

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Türkiye’de yatırımlarıyla dikkat çeken Çinli otomotiv devi Chery, Mart ayına özel büyük bir kampanya duyurdu.

Chery’nin crossover segmentindeki güçlü modeli OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonu, 330.000 TL’ye varan nakit alım desteği ve 300.000 TL kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Özellikle Samsun’da planlanan otomobil fabrikası yatırımlarıyla gündemde olan Chery, Türkiye pazarındaki etkisini artırmaya devam ediyor.

Mart ayı boyunca geçerli olan bu cazip kampanya, OMODA 5 PRO almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Türkiye pazarında büyük ilgi gören OMODA 5 PRO ve Intelligent versiyonları, 330.000 TL’ye varan nakit indirim ve 300.000 TL kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

OMODA 5 PRO Exceptional versiyonu için 330.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL kredi desteği sağlanıyor.

OMODA 5 PRO Intelligent versiyonunda ise 290.000 TL nakit indirim ve 300.000 TL kredi fırsatı sunuluyor.

Bu cazip kampanya, Chery Yetkili Satıcıları’nda stoklarla sınırlı olarak geçerli olacak. Kredi avantajından yararlanmak isteyenler için ilk taksit peşin ödemeli olup, kalan tutar 11 eşit taksitle ödenebilecek.

Mart ayı boyunca devam edecek bu büyük fırsat, Chery hayranlarını showroomlara çekmeye hazırlanıyor.