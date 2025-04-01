Chewbacca'nın ikonik yaylı tüfeği, rekor bedele satıldı! Satış rakamı 750 bin doları aştı

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Sinema tarihinin en ikonik bilim kurgu serilerinden biri olan Star Wars, hayranlarının koleksiyon tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Orijinal üçlemede Chewbacca’nın kullandığı ünlü yaylı tüfek, açık artırmada tahmin edilen değerin çok üzerinde bir rakama alıcı buldu.

1977-1983 yılları arasında çekilen ve sinema dünyasında kült haline gelen Star Wars serisinde kullanılan bu silah için başlangıçta 250 bin ila 500 bin dolar arasında bir fiyat biçiliyordu. Ancak koleksiyoncuların büyük ilgisi, silahın fiyatını 750 bin doların üzerine taşıdı.

SATIŞ RAKAMI DUDAK UÇUKLATTI

Londra doğumlu aktör Peter Mayhew tarafından canlandırılan Chewbacca, Star Wars evreninin en unutulmaz karakterlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Onun elinden düşmeyen bu silahın böylesine astronomik bir rakama satılması, Star Wars’un popüler kültürdeki gücünü ve hayranlarının bağlılığını bir kez daha kanıtlayarak 250 bin ila 500 bin dolar arasında fiyat biçilen film dünyasının ikonik silahı 768 bin 600 dolara satılarak bir rekora imza attı.

Açık artırmada dikkat çeken tek parça bu değildi. "Yeni Bir Umut" filminde Luke Skywalker’a verilen madalya da 370 bin doları aşan bir rakamla yeni sahibine kavuştu.