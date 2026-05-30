İstanbul Haliç Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli atlayışı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul, Kurban Bayramı'nı sakin geçirdi.

9 günlük tatilde İstanbulluların bir kısmı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek üzere şehirden ayrıldı.

İstanbul'da kalanlar ise bayramın ilk gününden itibaren güneşli havanın tadını sahillerde çıkardı.

HALİÇ'TEN ATLADILAR

Sıcaktan bunalan bir grup vatandaş ise Haliç Köprüsü’nden kendini sulara bıraktı.

Gemi trafiğinin aktığı anlarda denize atlayan gençler, muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şahısların denize atlama anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.