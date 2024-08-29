Chia tohumunu limonla karıştırın, o etkilerden yararlanın... Zayıflamak için kullanılan birçok yöntem arasında bulunan chia tohumu meğer limonla karıştığında etkileri katlanarak artıyormuş. Sizde chia tohumuna limon sıkın o etkilerden yararlanın.

Editör: Seda Yeşilyurt

Kilo vermek isteyen birçok kişi alternatif yöntemler arasında en sık chia tohumu tüketir. Yağ yakımında oldukça etkili olan chia tohumu çeşitli şekillerde tüketilir.

Yağ yakımının yanı sıra mide sorunlarının tedavisinde de oldukça etkili olan chia tohumu doğru ve düzenli şekilde tüketildiğinde etkilerini ikiye katlıyormuş.

Sosyal medyada viral olan chia tohumu ve limon karışı tüketen yaşadı. Bakın chia tohumu ve limonu karıştırın etkilerinden yararlanın.

CHİA İLE LİMONU KARIŞTIRIN...

Her sabah düzenli olarak tüketilen chia tohumu bir de limon ile karıştığında yağlar mum gibi eriyormuş. Sabah kahvaltılarında inanılmaz tokluk hissi veren detoks, karın bölgesindeki yağlanmaları ortadan kaldırıyormuş.

Chia tohumları bol miktarda lif içerir. Lifler, bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler. Limon ise sindirimi kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır. Bu karışımı düzenli olarak tüketmek, sindirim sisteminizi adeta bir saat gibi çalıştırır.

Limon, C vitamini açısından zengindir ve cilt sağlığı için mükemmel tercihlerden biridir. C vitamini, cildinize parlaklık kazandırır ve cilt lekelerini azaltır. Chia ise omega-3 yağ asitleri içerir, bu da cildinizin nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Karışım için ise 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1 bardak su ve yarım limon suyunu karıştırarak sabahları aç karnına tüketmeniz yeterli olacaktır.