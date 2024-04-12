Çift yastıkla uyuyanların vay haline! Bakın neye sebep oluyor... İki yastığı üst üste koyup uyumanın zararını duyanlar, hemen teke düşürüyor. Alışmak zor olsa da, bakın hayatınıza nasıl etkisi oluyor...

ensonhaber.com

Yastık, kaliteli bir uyku ve boyun sağlığı için olmazsa olmazdır. Her insanın uyku pozisyonu ve yastığa kafasını koyma şekli, birbirinden farklıdır.

Bu noktada çoğu insan tek yastıkla uyumak yerine iki yastığı tercih eder.

Yastıkları üst üste koyup yatmak rahat gibi gelse de, sağlık açısından uygun sayılmaz.

Hem fiziken hem de ruhen zararları ortaya çıktı.

Yastık sayısına dikkat

Halk arasında yastık kullanımına dair batıl bir inanç mevcuttur. İki yastıkla uyumanın bekarlar için yalnızlığın habercisi olduğuna inanılıyor.

İki yastık kullanan evli kadınlar sağlık sorunlarıyla, evli erkeklerin ise maddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği yönünde bir inanış da mevcut. Bu yüzden iki yastık kullanımı kesinlikle tavsiye edilmiyor.

Tüm bunlar batıl inanç olduğu gibi iki yastıkla uyumanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda araştırmalar da var.

Bazı kişiler için fazla yastık kullanımı boyun veya sırt ağrılarına yol açabilir veya uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.