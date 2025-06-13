Çiftçilerin iç çamaşırlarını bahçeye gömmelerinin nedeni bakın neymiş

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Kulağa oldukça garip gelen ancak İsviçre’deki bahçıvanlar ve çiftçiler tarafından yapılan iç çamaşırını bahçeye gömme olayının perde arkası oraya çıktı.

Pek çok kişinin aklının ucundan dahi geçmiyor olsa da bu olayın asıl amacı toprağın kalitesiyle ilgili yürütülen bilimsel bir araştırmaymış.

Toplamda 2 bin çiftçi, Devlet Araştırma Enstitüsü Agroskop tarafından bahçelerine veya arazilerine gömmeleri için iki çift pamuklu iç çamaşırı gönderilmişti.

Çiftçilerin bahçelerine gömdükleri bu çamaşırlar belirli bir süre sonra çıkarılıp durumu incelendi, bu da minik organizmaların tekstili ne kadar parçaladığının bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

MİKROORGANİZMALARIN AKTİFLİĞİ ÖLÇÜLDÜ!

Bilimsel verilere dayanan bu çevreci test, toprağa gömülen pamuklu iç çamaşırının çürüme derecesine göre toprak sağlığını ölçüyor.

Pennsylvania Toprak Sağlığı Koalisyonu’nun öncülük ettiği bu yöntem; hükümet dışı kuruluşlardan tarım uzmanlarına, eğitim kurumlarından gönüllülere kadar geniş bir yelpazede ilgi gördü. Amaç basit: Toprakta yaşayan mikroorganizmaların ne kadar aktif olduğunu gözlemleyerek, doğal dengenin ne durumda olduğunu anlamak.

Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya, Avrupa’dan Kanada’ya kadar yayılan bu çevre dostu “meydan okuma”, hem farkındalık yaratıyor hem de sürdürülebilir tarımın önemini vurguluyor. Gömülen pamuk birkaç hafta içinde neredeyse tamamen yok oluyorsa, o toprak zengin ve sağlıklı demektir. Aksi halde, doğa size bir uyarı gönderiyor olabilir.