Çiftçinin yüzünü güldüren hasat başladı! Tonlarca üretiliyor, 12 bin liradan satılıyor

Haber Merkezi

Yılın ilk arpa hasadı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşti. Sezonun ilk ürünün toplayan çiftçinin yüzü güldü.

Toplamda 125 dönümlük arazide yapılan hasattan 4 ton arpa elde edildi. Hasadın gerçekleşmesinin ardından tonu 12 bin TL’den satılan arpa bölgedeki çiftçiler ve zahirciler için heyecan verici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Sezonun ilk arpasının Hububat Ticaret Merkezi’nde açık artırmaya çıkarak satılmasının ardından hasat sezonun resmen başladığı duyurulmuş oldu.

BEREKETİN HABERCİSİ

Bölgede yapılan her hasat, sadece çiftçiye değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Özellikle kurak geçen yılların ardından bu yılki yağışların olumlu etkisiyle rekoltenin artması bekleniyor. Kızıltepe Ovası’nda başlayan ilk hasat, bu yıl bereketin habercisi olabilir.

Ticaret Merkezi’nde düzenlenen törende, ilk hasadı gerçekleştiren çiftçi Mehmet Faruk Badıllı’ya, geleneksel hale gelen ödül kapsamında Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından altın takdim edildi.

Öter, “Bu topraklardan alın teriyle ürün kaldıran her çiftçimiz, bizim için altından daha kıymetli” diyerek çiftçilere olan desteklerini vurguladı.