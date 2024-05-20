Çilek saplarını biriktirin, 5 şekilde değerlendirin... Yazın muhteşem lezzeti çilekleri yiyip saplarını atıyor musunuz! Hemen biriktirin, bakın neler yapılıyor...

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Toprakların kırmızı lezzeti çilek, ülkemizde yetişen ve çok sevilen bir meyvedir.

Tatlı ve sulu olan çilek meyvesi, hoş kokusu ve aromasıyla birçok şekilde tüketilir.

Pasta, kek ve çeşitli tatlıları vazgeçilmezi ola çilek, sap kısmından temizlenerek yenir. Saplarını çöpe atmak yerine değerlendirmek ise pek bilinen bir yöntem değildir.

Ancak artık siz değerlendirebileceksiniz!

Çilek sapları ile ne yapılır diye merak edenler için araştırdık.

İşte 5 yöntem...

Çay Yapımı:

Çilek sapları, çay yapımında kullanılabilir. Kurutulmuş çilek saplarından çay yapmak için sapları kaynar suya ekleyebilir ve demlemeye bırakabilirsiniz. Bu çay, hafif bir çilek tadı ve hoş bir aroma sağlar.

Sirke Yapımı:

Çilek sapları, sirke yapımında da kullanılabilir. Sirkeyi yaparken çilek saplarını su veya elma sirkesi ile birlikte kullanarak lezzetli ve aromatik bir sirke elde edebilirsiniz.

Oda Kokusu:

Kurutulmuş çilek sapları, koku için doğal bir malzeme olarak kullanılabilir. Odalarınıza hoş bir çilek kokusu vermek için kullanabilirsiniz.

Kompost Malzemesi:

Çilek sapları, organik bahçe atıklarınızın kompostuna eklemek için mükemmel bir malzemedir. Kompostunuzun besin değerini artırırken, toprağınızı da zenginleştirebilir.

Hayvan Yemi:

Eğer bir bahçeniz varsa ve kümes hayvanları veya tavşanlarınız varsa, çilek saplarını onlara besin olarak verebilirsiniz. Bazı hayvanlar çilek saplarını sever ve bu onlar için sağlıklı bir atıştırmalık olabilir.