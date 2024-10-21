Çilingirler uyardı! Kapıda anahtar bırakmak bakın neye sebep oluyormuş...

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Her ne kadar çelik kapılar hırsızlık risklerini engellemek için tasarlanıyor olsa da kilit yapıları nedeniyle dış müdahalelere açık haldedir.

Birçok kişi söz konusu hırsızlık girişimlerini önlemek ve ev güvenliklerini arttırmak için uyumadan önce kapıyı kilitleyerek anahtarı da kapının arkasında bırakmayı tercih eder.

Kapının arkasında bırakılan anahtar kapının açılmasını engellemede etkili olacağı düşünülüyor olsa da bu konu hakkında çilingirlerden önemli bir uyarı geldi.

ÖNLEM DEĞİL HATAYMIŞ!

Anahtarlar unutulduğunda çelik kapıları açmak için çeşitli yöntemler denense de, kapının üzerinde anahtar bırakmak, durumu daha da zorlaştıran noktalar arasında yer alır.

Tam olarak bu sebepten gece uyumadan önce kilitlenen kapıların açılma ihtimalini önlemek içinde anahtar bırakılır. Her ne kadar bu yöntemin daha güvenli olduğunu düşünülse de, çilingir ustaları bu uygulamanın yanlış olduğunu vurguladı.

Çilingir ustaları, tecrübeli hırsızların kapının üzerinde bırakılan anahtarları kullanarak işlerini ne kadar kolaylaştırdıklarına dikkat çekiyor. Suçlular, özel ve ince çubuklar aracılığıyla kapının üzerinde bırakılan anahtarı doğru yöne çevirerek kapıyı saniyeler içinde açabiliyor.

Eğer yaşadığınız bölge güvenlik anlamında zayıf ve hırsızlık endişeniz olan bir bölgede yaşıyorsanız ve çelik kapı güvenliği konusunda endişeleriniz varsa, anahtarlarınızı kapıyı kilitledikten sonra kapının üzerinde bırakmamak daha doğru bir güvenlik önlemi olacaktır.