Çimento da, beton da tarih oluyor! Yerine bakın ne geliyor

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Türkiye'de sık sık meydana gelen depremler, sağlam ve dayanıklı yapıların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak umut verici bir gelişme, bu alanda devrim yaratmaya hazırlanıyor.

ABD'nin Montana Üniversitesi’nden bilim insanları, doğanın en sessiz ama en etkili mühendislerinden biri olan mantardan ilham alarak, kendini onarabilen, çevre dostu ve canlı bir yapı malzemesi geliştirdi.

Yeni nesil bu yapı malzemesi, sadece depreme dayanıklı binalar inşa etme hedefiyle değil, aynı zamanda iklim kriziyle mücadelede de büyük rol oynayabilir. Çünkü kullanılan ana madde, doğada kendiliğinden yetişen ve karbon ayak izi oldukça düşük olan bir organizma: Miselyum.

YENİ YAPI MALZEMESİ DOĞADAN GELİYOR

Uzmanlara göre bu "canlı beton" türü, ilerleyen yıllarda özellikle deprem riski yüksek bölgelerde akıllı bina teknolojileriyle entegre edilerek yaygınlaşabilir.

Hem sürdürülebilirlik hem de güvenlik açısından çığır açacak bu buluş, yapı sektörünü doğayla rekabet etmekten çıkarıp onunla işbirliği kurmaya yönlendiriyor.

Geliştirilen teknoloji, mantarların toprak altında kurduğu miselyum ağı üzerine inşa ediliyor. Lifli yapısıyla bilinen miselyum, uygun çevre koşullarında hem esnekliğini koruyor hem de büyük bir dayanıklılık sergiliyor.

Yeni geliştirilen bu "yaşayan" malzeme yalnızca dayanıklı değil, aynı zamanda akıllı işlevler kazanmaya da oldukça açık. Araştırmacılara göre bu yapı, ileride hava kalitesi ölçen, çatlakları kendi onaran ve çevresel veriye göre tepki veren yapılar inşa etmeye olanak sağlayabilir.