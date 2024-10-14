Çırağan Sarayı adını nereden almıştır? İşte Çırağan Sarayı isminin hikayesi...

Hüseyin Topuz

Çırağan Sarayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Boğaziçi'nin muhteşem manzarasına karşı konumlanmış tarihi ve görkemli bir yapıdır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde inşa edilen bu saray, adını Osmanlıca'da "ışık saçan" anlamına gelen "çıra" kelimesinden almıştır.

Tarihi boyunca pek çok önemli olaya tanıklık eden Çırağan Sarayı, sadece mimari güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi önemiyle de dikkat çekmektedir.

Birçok kişinin Çırağan Sarayı hakkında en çok merak ettiği konu ise isminin nereden geldiğidir.

Peki, Çırağan Sarayı adını nereden almıştır? İşte merak edilen hikayesi...

Çırağan Sarayı'nın adı, Osmanlıca'da "çıra" kelimesinden gelmektedir. "Çıra", genellikle bir tür aydınlatma aracı olan ve genellikle bezin yağına batırılmasıyla yapılan bir tür lambadır.

Sarayın isminin bu kelimeden türetilmiş olmasının sebebi, inşa edildiği dönemde sarayın çevresinde ve iç mekanlarında bu tür aydınlatma araçlarının kullanılmasıdır.

Ayrıca, "Çırağan" kelimesinin anlamı "ışık saçan" veya "ışık yayan" olarak da yorumlanabilir. Bu bağlamda, saray hem mimari özellikleriyle hem de aydınlatma unsurlarıyla dikkat çekici bir yapıdır.

Çırağan Sarayı, 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış ve Boğaziçi'nin en güzel manzaralarından birine sahip olmuştur.