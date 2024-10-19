Coca-Cola'nın o ürünleri raflardan kalkıyor! Meğer sağlığı tehdit ediyormuş...

Haber Merkezi

Ünlü içecek markası Coca-Cola da şok eden bir gelişme yaşandı. Şirket, yanlış etiketleme sonucu birçok ürününü market raflarından toplatılmasını istedi.

Şirket, yanlış etiketleme yaptığı o ürünler yüzünden insan sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı.

Şirket, piyasaya şekersiz olarak sürülen o ürünlerin şekerli olduğu tespit edilmesinin ardından özellikle diyabet hastaları gibi şeker tüketiminin kontrollü yapılması gereken kişilerde tehlikelere neden olduğu belirtildi.

O ÜRÜNLER RAFLARDA OLMAYACAK!

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan incelemelerde “düşük sağlık riski” olarak değerlendirilerek ikinci sınıf geri çağırma kategorisine alınan Minute Maid Zero Sugar adlı limonatalar market raflarından kaldırılmaya başlandı.

Indiana, Kentucky ve Ohio eyaletlerindeki yer alan mağazalara gönderilen yanlış etiketlenen bu limonatalar, 12'li paketlerde satılıyordu. Coca-Cola ise gönderilen ürünler hakkında tüm geri çağrılmaların yapıldığını ve ilgili ürünlerin piyasadan çekildiğini ve sürecin tamamlandığını duyurdu.

Diyabet hastalarının sağlığını tehdit eden limonataların bir kutusunda yaklaşık 40 gr şeker olduğu bilgisi edinildi. Şirket, Minute Maid Limonata adlı bu limonatalardaki hatayla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Geri çağrılan tüm ürünler piyasadan çekildi ve bu bölgelerdeki süreç tamamlandı.” ifadelerini kullandı.