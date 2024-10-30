Çocuğu askere giden ailelere müjde: Bakanlık 1600 TL ödeme yapıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarına hız kesmeden devam ediyor.

"Muhtaç Asker Ailesi Yardımı" adı altında sunulan nakdi destek ödemeleri, askerlik görevini icra eden bireylerin ailelerine maddi katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu yardımdan, evli askerlerin eşleri ile bekar askerlerin anneleri ve babaları, belirli şartları yerine getirdiklerinde yararlanabiliyor.

Bakanlık, bu adımla asker ailelerinin ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. İşte başvuru şartları ve ödeme tutarı…

ASKER YARDIMI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Muhtaç Asker Ailesi Yardımı" programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere aylık 800 TL destek sağlıyor.

İki ayda bir ödenen bu yardım, toplamda 1600 TL olarak hak sahibi vatandaşların PTT hesaplarına yatırılıyor.

Yardım süresi, askerlik görevini sürdüren bireyin hizmet süresiyle sınırlı olup, en fazla 12 ay boyunca devam edebiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Evli askerlerin eşleri bu yardımdan faydalanırken, bekar askerlerin aileleri için başvuru önceliği annelerine verilir; anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir.

Başvuru için yalnızca T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı yeterli olup, başka belge talep edilmemektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, başvuruları değerlendirerek onayladığında, yardım miktarı hızlı bir şekilde hesaplara yatırılmaktadır