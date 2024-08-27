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Çocuğu okula giden alıyor: Aylık 6 bin 545 TL! Anneler başvuruyor..

Çocuğu okula giden alıyor: Aylık 6 bin 545 TL! Anneler başvuruyor.. Okul masraflarının altında ezilen ve çocuğuna rahatlıkla araç gereç alamayan ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dev bir müjde geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Göktaş, ailelere destek ödemesi kapsamında 6545 TL ödeme yapılacağını duyurdu. Peki, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...