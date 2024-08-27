Çocuğu okula giden alıyor: Aylık 6 bin 545 TL! Anneler başvuruyor..

Okulların açılmasına 15 günden kısa bir süre kala velilerin beklediği açıklama geldi.
Çocuğu okula giden ve maddi imkansızlık yaşayan ailelere 12 ay boyunca destek verilecek.
SED yardımı kapsamında ödenecek yardım tutarları 5 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Böylece aileler, çocukların okul masraflarını karşılayabiliyor.
Çocuğu okula gidenler, bu destek ödemesinden faydalanmak için nasıl başvuru yapacağını araştırıyor.
Peki, SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ
Aileler, ödemelerden yararlanmak için ikamet ettikleri yer yakınındaki Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvurabilecekleri gibi, e-devlet üzerinden de başvuru yapabilecekler.
Bu okul yardımından yalnızca çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve ekonomik zorluk çeken aileler faydalanabilecek.
Başvuruların ardından aileler hakkında kapsamlı bir araştırma ve inceleme süreci gerçekleştirilecek.