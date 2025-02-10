Çocuk bezi devi Türkiye’den çekiliyor! Satışı gerçekleşecek

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Avrupa'nın önde gelen hijyen ürünleri üreticileri arasında yer alan Ontex'ten sektörde adeta deprem etkisi yaratacak bir karar alındı.

Çocuk bezleri, hijyenik pedler, tamponlar ve yetişkinler için hasta bezleri gibi geniş bir üretim yelpazesine sahip olan şirketin Türkiye’den çekilme kararı gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye’den çekilme kararı alan hijyenik ürün devi, Türkiye'deki operasyonlarını Dilek Grubu'na satmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu gelişme, Türkiye'nin kişisel bakım ürünleri pazarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

KOCA BİR DEVİR SONA ERİYOR

1979 yılından bu yana Türkiye’de hizmet veren Ontex, Türkiye'deki iştirakiyle gurur duyduğunu ve elde ettiği başarıları takdir ettiğini ancak, küresel stratejisi doğrultusunda bazı pazarlardaki varlığını yeniden değerlendirme kararı aldığı ortaya çıkması sektörde deprem etkisi yarattı.

Hijyenik ürünler pazarında 24 farklı kategorinin her birinde yüzde 50’ye yakın pazar payı bulunan Ontex, Avrupa'nın en büyük ‘private label’ olarak adlandırılan özel marka üreticisi Helen Harper, Moltex ve Euron adıyla global markaları da bünyesine bulunuyor.

Türkiye operasyonlarını Dilek Grubu'na devrederek sektördeki büyümesine devam edeceği iddia edildi. Dilek Grubu, böylelikle kişisel bakım ürünleri pazarındaki varlığını daha da güçlendirmiş olacak. Şirket devralanınan Ontex Türkiye'nin deneyimli ekibi ve güçlü markalarıyla birlikte büyümeyi hedefliyor.