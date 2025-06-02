Çocuklar için ücretsiz oldu: 4 Haziran SON!

Haber Merkezi

Trabzon’da Mercan Fuarcılık yönetimi, geçtiğimiz haftadan itibaren 10 yaş altı çocuklara yönelik anlamlı bir kampanya başlattı.

Şehrin en popüler lunaparkında 6 farklı oyuncak, 4 Haziran’a kadar hafta içi her gün 12.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.

Aileler, çocuklarını belirtilen saatlerde lunaparka getirerek bu ücretsiz eğlenceden yararlanabilecek.

Aileler, hem ekonomik yükün hafifletilmesi hem de çocukların güvenli bir ortamda sosyalleşip eğlenmesi açısından bu tür sosyal projelerin artırılmasının önemine dikkat çekti.

TRABZON’DA SOSYAL YAŞAMIN MERKEZİ OLDU

Trabzon’da Sosyal Yaşamın Merkezi Oluyor Trabzon’daki lunapark, sadece çocuklar için değil, her yaştan ziyaretçiye nostaljik ve eğlenceli anlar sunuyor.

Özellikle çiftler ve yeni evlenenler, lunaparkın tarihi detayları arasında fotoğraf çekerek keyifli vakit geçiriyor. Bu özellikleriyle lunapark, şehrin önemli sosyal buluşma noktalarından biri haline geldi.