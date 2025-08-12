Çocuklara söylenen "kerata" bakın aslında ne demekmiş

Günlük hayatta büyüklerin, yaramazlık yapan çocuklara gülümseyerek "Seni gidi kerata!" dediğini mutlaka duymuşsunuzdur.

Çoğu kişi bu kelimenin sadece "afacan" ya da "yaramaz" anlamına geldiğini sanır.

Oysa kelimenin kökeni çok daha ilginç...

ANLAMI BAKIN NEYMİŞ

"Kerata" aslında Yunancadaki κερατάς (keratás) kelimesinden geliyor. Bu kelime, kelime anlamıyla “boynuzlu” demek.

Yunancada ise mecazi olarak "kandırılan, aldatılan" erkek anlamında da kullanılıyor.

Osmanlı döneminde bu kelime Türkçeye geçmiş, zamanla sert anlamını yitirerek daha çok çocuklara ve gençlere takılmak için kullanılan hafif, şaka yollu bir hitap haline geliyor.