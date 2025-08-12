Abone ol: Google News

Çocuklara söylenen "kerata" bakın aslında ne demekmiş

Genellikle çocuklara söylenen "Seni gidi kerata" olarak kullanılan bu cümle, "ayakkabı çekeceği" olan keratadan çok farklı bir anlam taşıyor.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 14:57
Çocuklara söylenen

Günlük hayatta büyüklerin, yaramazlık yapan çocuklara gülümseyerek "Seni gidi kerata!" dediğini mutlaka duymuşsunuzdur.

Çoğu kişi bu kelimenin sadece "afacan" ya da "yaramaz" anlamına geldiğini sanır.

Oysa kelimenin kökeni çok daha ilginç...

ANLAMI BAKIN NEYMİŞ

"Kerata" aslında Yunancadaki κερατάς (keratás) kelimesinden geliyor. Bu kelime, kelime anlamıyla “boynuzlu” demek.

Yunancada ise mecazi olarak "kandırılan, aldatılan" erkek anlamında da kullanılıyor.

Osmanlı döneminde bu kelime Türkçeye geçmiş, zamanla sert anlamını yitirerek daha çok çocuklara ve gençlere takılmak için kullanılan hafif, şaka yollu bir hitap haline geliyor.

