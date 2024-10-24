Çoğu 100 yaşını görüyor: İşte en uzun ömürlü kan grubu!

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İnsanlar genellikle A, B, AB ve 0 olmak üzere dört ana kan grubuna ayrılır. Bu gruplar, ABO kan grubu sistemine dayanarak belirlenir ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır.

Kan grupları, sadece sağlık alanında değil, aynı zamanda bireylerin yaşam süreleri üzerinde de etkili olabilir.

İngiltere'de yapılan son bir araştırma, 100 yaşına kadar yaşayabilen uzun ömürlü kişilerin kan grupları hakkında ilginç bulgular ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre bu kan grubuna sahip kişiler daha uzun yaşıyor.

EN UZUN ÖMÜRLÜ KAN GRUBU

A, B, AB ve 0 kan grupları, yalnızca kan transfüzyonları için değil, aynı zamanda yaşam süresi açısından da önemli farklılıklar göstermektedir. Son araştırmalar, en uzun ömürlü kan grubunun 0 olduğunu öne sürüyor.

Royal Holloway Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski ve kanser gibi hastalıkların kan gruplarıyla ilişkili olabileceği vurgulandı.

Ayrıca, kan grubunu belirleyen genlerin, CVT adı verilen bir durumla da bağlantılı olduğu ifade edildi. Bu durum, beyinde kan pıhtılaşması riskini artırabilen bir faktör olarak dikkat çekiyor.

Özellikle 0 kan grubunun, genel olarak en sağlıklı kan grubu olduğu iddiaları, bu bulgularla destekleniyor.

70 yaşından fazla yaşama ihtimalinin en yüksek olduğu kan grubunun 0 olduğu da belirtiliyor.