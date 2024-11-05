Çöpe atan dizlerini dövecek! Meğer asıl faydası kabuklarındaymış...

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Meyve ve sebzeler hemen herkes tarafından kabukları soyulduktan sonra tüketilen gıdalar arasında yer alır.

Soyulan kabuklar ise çöpün yolunu tutar. Ancak bazı meyvelerin kabukları en az kendileri kadar faydalı olabilir.

Bu meyveler arasında yer alan armut şüphesiz kabukları çöpe giden meyvelerden olsa da asıl faydasını kabuğunda saklayan hem sağlığınız hem de evde alternatif çözümlerde kullanabileceğiniz gıdalar arasındaymış.

KABUKLAR ARTIK ÇÖPE GİTMEYECEK!

7’den 70’e hemen herkesin severek tükettiği armutlar meğer kabuklarıyla da oldukça faydalı oluyorlarmış.

Bunca zamandır çöpün yolunu tutan armut kabukları, vücudumuzda oluşan enfeksiyonlara karşı resmen bir bariyer etkisi sunarak hastalıklara karşı korunmanızda etkili oluyormuş.

Enfeksiyonlardan korumasının yanında cilt sağlığı için oldukça faydalıymış. İçerisinde bulunan antioksidanlar, cildi besler ve canlandırır. Armut kabuklarıyla yapılan doğal maskeler, cildin nem dengesini koruyarak daha sağlıklı görünmesine oldukça etkilidir.

Cilt sağlığının yanına temizlikte de etkili olan armut kabukları, özellikle banyo ve mutfak temizliğinde oldukça etkiliymiş. Lekeli yüzeyleri armut kabuklarıyla ovalamanız lekelerden ve kirlerden kolayca kurtulmanızda ve ekstra kimyasal kullanmamanıza yarıyormuş.

Kokuları maskelemekte de etkili olan armut kabuklarını yoğun koku sorunu yaşadığınız örneğin buzdolabı ya da ayakkabı dolabı gibi noktalara koymanız kötü kokuların kaybolmasında etkili oluyormuş.

Son olarak evinizde bitki bakıyorsanız, armut kabuklarını toprağa karıştırarak bitkilerin beslenmesine de yardımcı olabilirsiniz. Doğal bir bitki besini olan armut kabukları, bitkilerinizin daha sağlıklı büyümesine katkı sağlıyormuş.