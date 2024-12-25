Çöpe atan pişman olacak! Bakın balık pulları nasıl faydalar sağlıyormuş

Haber Merkezi

Balık, içerdiği sağlıklı yağlar ve proteinler ile sağlık açısından oldukça faydalı olan besinlerin başında yer alır.

Kış aylarında severek tüketilen balıkların meğer temizlenme aşamasında çöpün yolunu tutan pulları da o sorunun çözümünde oldukça etkili oluyormuş.

Hemen herkes tarafından atık olarak görülen balığın derisinin faydalarını açıklayan uzmanlar şaşırttı. Bakın balık derisinin bilinmeyen faydaları nelermiş.

DUYAN ÇÖPTEN ALIYOR!

Balık derisi her ne kadar balık pişirilmeye hazırlanırken temizlenerek çöpün yolunu tutuyor olsa da meğer yüksek kolajen içeriği nedeniyle insan vücudu için oldukça yararlı oluyormuş.

Sağlık sektörü için inanılmaz bir kaynak olarak kullanılan balık derisinin faydaları Brezilya’da yapılan bir çalışmayla da kanıtlandı.

Cilt yüzeyinde oluşan yaraların iyileşmesinde etkili sonuçlar veren balık derisi yanık gibi cilt yüzeyine ciddi zararlar veren durumlarda adeta kurtarıcı oluyormuş.

Yaraların iyileşme sürecini hızlandıran balık derisi aynı zamanda enfeksiyon riskini de azaltmada da etkiliymiş.

İçerdiği kolajen sayesinde cildin elastikiyetini artıran balık derisi yaşlanma belirtilerini geciktirmede de etkili olan ürünler arasında yer alıyormuş.