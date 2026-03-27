Marteniçka ne zaman çıkarılır, nereye asılır? İşte yüzyıllık geleneğin sırrı

Mart ayının bitmesine kısa bir süre kala takılan marteniçkaların ne zaman çıkarılacağı merak konusu oldu.

Balkanlara özgü köklü bir gelenek olan marteniçka bilekliği, baharın habercisi ve bereket sembolü olarak kabul ediliyor.

Takılırken dilek dilenen bu renkli bilekliklerin, dileğin gerçekleşeceğine inanılarak belirli bir zamanda çıkarılması ve geleneklere uygun şekilde asılması gerekiyor.

Peki, marteniçka ne zaman çıkarılır ve nereye asılır? İşte marteniçka geleneğiyle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.

MARTENİÇKA NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Adete göre, marteniçkalar kırlangıç veya leylek görülene kadar takılı kalıyor.

Mart ayında görülen ilk leylek, dileklerin gerçekleşeceğine işaret ediyor ve bu anda bileklikler kollarından çıkarılarak meyve veren bir ağaca bağlanıyor.