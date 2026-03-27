Dünya Kupası elemeleri final maçı: Kosova - Türkiye maçının tarihi ve saati belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde nefesler tutulacak.

A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Rakip ise zorlu bir mücadele sonrası Slovakya’yı 4-3 yenmeyi başaran Kosova oldu.

Futbolseverler gözünü Türkiye-Kosova finaline çevirdi.

Önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmanın tarihi, saati ve detayları merak ediliyor.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Kosova finali 31 Mart Salı günü saat 21.45’te oynanacak.

Kritik karşılaşmanın TV8 ve Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Ancak henüz yayın bilgileri paylaşılmadı.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması 11–27 Haziran 2026 tarihleri arasında, ev sahibi üç ülkenin toplam 16 şehrinde gerçekleşecek. Futbolseverler, bu 17 günlük süreçte kesintisiz bir futbol şölenine tanıklık edecek.

Maçların oynanacağı şehirler ise şöyle sıralanıyor:

ABD: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle.

Meksika: Mexico City, Guadalajara, Monterrey.

Kanada: Toronto, Vancouver.