2026 LGS beslenme paketi içinde neler var? İlk kez verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıflara yönelik 14 Haziran'da düzenlenecek, katılımın isteğe bağlı olduğu LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıkça bu yıl ilk defa alınan karar doğrultusunda merkezi sınavın birinci oturumu ile ikinci oturumu arasındaki sürede öğrencilere beslenme paketi verileceğini belirtildi.

Velilerin onayıyla verilecek paketlerin içeriği uzman görüşleriyle hazırlandı.

En merak edilen detay ise paket içeriği oldu.

Peki; LGS beslenme paketinde neler var? İşte, içindekiler...

BESLENME PAKETİ İÇERİĞİ

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, paketin içeriğine ilişkin, kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su bulunacağını ifade etti.

Velilerin sınav aralarında çocuklarının beslenmesine yönelik endişelerine dikkat çeken Kılınç, "Öğrencilerimizin özellikle besin ihtiyacını karşılayabilecek, sağlıklı ürünlerden oluşan bir paket içeriği oluşturuldu. Bu vesileyle de öğrencilerimizin özellikle 45 dakikalık arada, birinci oturumdan ikinci oturuma geçmeden önce ihtiyaçları olan besinleri almalarını sağlayabilecek bir imkan oluşturuldu. Bu noktada da bütün öğrencilerimizin bundan istifade etmesini bekliyoruz." dedi.