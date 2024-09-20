Cuma günü çekilecek zikirler 2024: Dilek, rızık, bereket, ne isterseniz... Müslümanların ibadetlerini kaçırmadığı mübarek olan günlerden cuma, ellerin semaya açıldığı gündür. Bu gün dilek, istek ve arzusu olanların dua ve zikir çekmesi gerekir. Peki, cuma günü hangi zikirler çekilir? İşte cuma zikirleri...

Yağmur Dinç

Cuma günü, İslam'da özel bir öneme sahiptir ve bu günü zikir, dua ve ibadetle değerlendirmek tavsiye edilir.

Duaları kabul olsun isteyen Müminler, zikirlerle tamamlar.

Bu kapsamda, cuma günü çekilecek zikirler araştırılmaktadır. Dilek, istek, arzu, korunma, tövbe, rızık ve birçok konuya hitap eden cuma zikirleri haberimizde...

SALAVAT

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) selam ve dua edilmesi. "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed" şeklinde okunabilir.

TESBİH ZİKİRLERİ

"Subhanallah" (Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutma) ifadesi 33 kez.

"Elhamdülillah" (Allah'a hamd etme) ifadesi 33 kez.

"Allahu Akbar" (Allah en büyüktür) ifadesi 34 kez.

İSTİĞFAR İÇİN

Günahların affı için "Astaghfirullah" (Allah'tan af diliyorum) diyerek istiğfar etmek.

AYETEL KURSİ

"Allahu la ilahe illa hu" ayetinin okunması, korunma ve bereket için sıklıkla tavsiye edilir.

FATİHA SURESİ

Başta kendimiz ve sevdiklerimiz için Fatiha Suresi okunması.

CUMA GÜNÜ ZİKİRLERİ

Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.

Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar