Cuma vakitleri: 11 Ekim 2024 il il cuma namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

Yağmur Dinç

İslam alemi, üzerine rahmet yağan bir cuma gününe daha ulaştı.

Cuma namazını eda edecek olan Müminler, bulundukları ile göre ezan vaktini öğreniyor.

Cemaatle buluşmak için yola çıkacak olanlar, "11 Ekim cuma namazı saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin cuma vaktini yayınladı.

Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte cuma vakitleri...

11 EKİM CUMA NAMAZI

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:56'da kılınacak.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:40'ta kılınacak.

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:03'te kılınacak.

DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ