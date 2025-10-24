Abone ol: Google News

Cuma vakitleri: 24 Ekim 2025 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

İslam alemi için önem arz eden cuma günü, cemaat öğle namazında buluşuyor. Peki; bugün cuma namazı saat kaçta? İşte 24 Ekim 2025 illere göre ezan vakitleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 10:02
Cuma vakitleri: 24 Ekim 2025 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...
  • İslam dünyasında cuma günü öğle namazı cemaatle kılınır.
  • 24 Ekim 2025 günü için her ilde cuma namazı vakti farklıdır.
  • Vatandaşlar, yaşadıkları yerin namaz saatlerine göre hazırlık yapmaktadır.

İslam dünyasında mübarek kabul edilen cuma günlerinde, öğle namazının cemaatle kılınması büyük önem taşıyor. Bu nedenle milyonlarca vatandaş, yaşadıkları ilin cuma namazı vaktine göre hazırlık yapıyor.

Bu mübarek günde, “24 Ekiim 2025 Cuma namazı saat kaçta?”, “Öğle ezanı ne zaman okunacak?” soruları da merak ediliyor.

Cuma namazı vakti, her ilde güneşin konumuna göre farklılık gösterebiliyor.

İşte, bugünkü ezan vakitleri...

24 EKİM 2025 CUMA VAKİTLERİ

İstanbul cuma namazı vakti

Ankara cuma namazı vakti

İzmir cuma namazı vakti

Diyanet ezan vakitleri ekranı

Bilgi Haberleri