Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu! İşte o iller.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller merak uyandırdı. İşte 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en fazla oy veren o iller..

Milyonlarca seçmen ikinci tur için sandığa giderek oylarını kullandı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçime katılım %85 seviyelerinde oldu. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Seçimin tamamlanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı illeri araştırmaya başladı. Her seçim dönemi il il seçim sonuçlarının yakından takip edildiği biliniyor. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en fazla oyu aldığı iller neresi? İşte yanıtı.. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın en fazla oy aldığı iller; - Bayburt - %82.45 - Gümüşhane - %78.54 - Çankırı - %76.76 - Yozgat - %76.36 - Rize - %75.86