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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 29 Nisan BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 29 Nisan BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 29 Nisan 2024 Pazartesi su kesintisi ve arıza sorgulama…