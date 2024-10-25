Cumhuriyet tatili: 28 Ekim 2024 Pazartesi okullar tatil mi, kaç gün? MEB açıkladı!

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2024'te 101. yıl dönümü olan 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı olarak tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor.

Bu yıl 29 Ekim, 2024 takvimine göre Salı gününe denk geliyor.

29 Ekim’in resmi tatil olup olmadığı ve 28 Ekim’in yarım gün tatil olup olmayacağı ise 4 günlük tatil ihtimali açısından araştırılıyor. Özellikle öğrenciler, "28 Ekim Pazartesi tatil mi" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 28 Ekim’de okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı? Okullar kaç gün tatil? İşte son detaylar...

28 EKİM PAZARTESİ TATİL Mİ

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.

Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilir.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL

28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu nedenle eğitim kurumları 28 Ekim yarım gün ve öğleden sonra tatil. Akabinde ise 29 Ekim Salı günü de tatil olacak.