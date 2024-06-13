Çürük domatesten gelen mucize! Saçlarınıza sürün o sorundan anında kurtulun… Saçlarda meydana gelen çeşitli sorunların çözümü için uygulanan birçok doğal yöntem vardır. Bu yöntemler arasında olan çürük domates yöntemi saçlardaki o şikayeti 30 dakikada çözüyormuş. İşte, çürük domatesin mucizesi…

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Saçlarda meydana gelen çeşitli değişimlerin başında beyazlama en belirgin olanıdır. Beyazlamayı önlemek için ise düzenli olarak saç boyatılır.

Çoğu kişi için rahatsız edici bir görüntüye sebep olan beyazlar her ne kadar yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir sorun olsa da erken yaşta da yaşanabilen bir durumdur.

Siz de beyaz saçlarınızdan şikayetçiyseniz ancak boyatmak istemiyorsanız uygulayacağınız çürük domates yöntemi tam size göre olacak. Bakın 30 dakika da beyazlardan nasıl kurtuluyorsunuz…

Çöpe atmayın saçınıza sürün…

Çürük domatesleri bu güne kadar çöpe attığınıza pişman olacaksınız. Çürük domateslerle elde edeceğiniz bu kür istenmeyen beyaz saçları 30 dakikada yok ediyor.

Domateslerin çürümüş olmaları tamamen işlevlerini yitirdikleri anlamına gelmiyor. Aksine saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olacak özellikler barındırıyor. Çürüyen veya arta kalan domatesleri çöpe atmak yerine saçlarınız için kullanarak özellikle C ve E vitaminleriyle, saç köklerindeki hücrelerin yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu kür için ise işe ilk olarak domateslerin çürük kısımlarını kesmekle başlayın. Ardından miksere ekleyip bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Son olarak püre haline gelen bu karışıma pirinç unu ilave edin.

Tamamen karışan domates kürünü yağlı ve kirli olan saçlara uygulayıp saç bandı takabilirsiniz. 30 dakika beklettikten sonra ılık su kullanarak durulamalısınız. Bu yöntemi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.