Dacia Aralık 2024 fiyat listesi: Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger, Spring güncel fiyatlar

Haber Merkezi

1999 yılından bu yana Renault bünyesinde faaliyet gösteren otomobil markası Dacia, Aralık ayı fiyat listesini duyurdu.

Bu ayın listesinde dikkat çeken detay, markanın geniş ürün yelpazesinden yalnızca Jogger ve Spring modellerinin yer alması oldu.

Özellikle uygun fiyatlı aile otomobili arayışında olanların gözdesi Jogger, ve elektrikli modeliyle dikkat çeken Spring, sundukları ekonomik sürüş avantajlarıyla öne çıkıyor.

Fiyatlar, seçilen kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

DACIA ARALIK 2024 FİYAT LİSTESİ

Sandero Stepway

· Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.099.000 TL

· Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.149.000 TL

Jogger

· Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.305.000 TL

· Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.310.000 TL

· Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.335.000 TL

· Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.599.000 TL