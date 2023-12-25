Daha tatlısını görmediniz! Deniz koyunu ile tanışın... Su dünyasının sevimli canlısı Deniz Koyunu, görüntüsüyle herkesin beğenisini kazanıyor.

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Derin sular, insanoğlunu büyülemeye devam ediyor.

Bin bir çeşit canlıya ev sahipliği yapan denizler, benzersiz bir yaşam alanı sunar.

Suyun altında yaşayan ve fotosentez yapabilen deniz koyunları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Adeta masaldan fırlamış gibi bir görüntüye sahip olan deniz koyunları, görenleri hayran bıraktı.

En tatlı deniz canlısı

Suların derinliklerinde, adeta pamuktan yapılmış bir oyuncak gibi duran bu canlı, yaygın olarak Japonya, Endonezya ve Filipinler'de bulunuyor.

Genellikle sığ sularda, kayalık kıyı bölgelerinde ve mercan resiflerinde yaşayan deniz koyunları, özellikle yosunların üzerinde görülebiliyor.

Görüntüleriyle kalpleri eriten bu canlıların üreme yoluyla çoğaldıkları biliniyor.