Dahi beyinler gece geç yatıyor! İşte, zeki insanların uyku saatleri…

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Psychology Today dergisi tarafından yayınlanan bir çalışma sonucunda ortaya çıkanlar şaşkınlık yarattı. Yapılan araştırmalar sonucunda insanların uyku düzenleriyle IQ seviyeleri arasında bir bağlantının olabileceği ortaya çıktı.

Londra School of Economics Psikoloji Profesörü Satoshi Kanazawa'ya ait olan çalışma sonucunda, gece geç uyuyanların erken uyuyan kişilere nazaran daha yüksek zekada olabileceği belirtiliyor.

Yayınlanan çalışmaya göre, sabah erken uyanan bireylerde daha fazla kortizol salgılanıyor ve bu durumda, fiziksel yorgunluğa ve ruhsal huzursuzluğa neden olabiliyor. Ancak geç uyuyan bireylerin ise kortizol nedeniyle yaşanan bu huzursuzluk riskinin daha düşük olduğu söyleniyor.

O SAATLERDE UYUYANLAR DAHA ZEKİ!

Araştırmaya göre, 125 ve üstü IQ sonuçlarına sahip bireyler hafta içi gece 00:29'da uyuyor sabah 07:52'de kalkıyor, hafta sonu ise 01:44'te uyuyor daha geç uyanıyor.

Ortalama sayılan zekâ seviyesine sahip olanlar yani 90 ve 110 IQ aralığına sahip kişiler, hafta içi akşam 00.10 ile sabah 07.32, hafta sonu ise gece 01.13 ile sabah 10.14 arasında uykuda olduğu belirlendi.

Öte yandan, 75 ve altı IQ'ya sahip bireyler hafta içi 23:41'de uyuyor, sabah 07:20'de uyanırken, hafta sonu ise 00:35'te uyuyor ve 10:09'da kalkıyor.