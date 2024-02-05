Dahi olduğunuzu kanıtlayacağınız IQ testi: Resimde gizlenmiş adamı bulmak için 15 saniyeniz var... Dahiliğinizi gözler önüne serecek olan bu testte bir kadın gizleniyor. Bu kadını 10 saniyede bulabilenlerin IQ'su tıpkı bir dahi IQ'su.

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Optik illüzyon testleri, görsel algınızı zorlarken gözlem becerilerinizi test eden, zeka testi çeşididir.

Bu testler aynı zamanda bilişsel yetenekleri gelişmesine yardımcı olurken beyni yaratıcı düşünmeye de teşvik eder. Dikkat becerisini geliştirmede de etkili olan bu testler dikkat süresini artırmada olumlu sonuçlar doğurur.

Bilişsel yeteneklerinizin tıpkı bir dahideki gibi olduğunu kanıtlamak ister misiniz?

Yukarıda yer alan anne baba ve çocukların olduğu bu odada gizlenmiş bir adam bulunuyor. Oldukça renkli olan bu oda da gizlenmiş adamı bulmak ise bir hayli zor.

Görselde bulunan birçok ayrıntı dikkat becerilerinizi zorlayacak.

unutmayın adamı bulmak için sadece 12 saniyeniz var.

Kendini ustalıkla gizlenmiş bu adamı hala bulamadınız mı süreniz azalıyor dikkatinizi yoğunlaştırsanız iyi edersiniz.

Süreniz doldu! Resimdeki adamı bulabildiniz mi?

Bulabildiyseniz bilişsel yetenekleriniz tamamıyla bir dahi ile aynı. Dikkatiniz o kadar keskin ki bulmanın bir hayli zor olduğu adamı 12 saniye içinde buldunuz. Tebrikler, IQ'nuz bir dahi IQ'su ile aynı.

Eğer bulamadıysanız dikkat yeteneklerinizi biraz daha geliştirmeniz gerekiyor. Bu tür testleri uygulayarak dikkat sürenizi test ederek bilişsel yeteneklerinizi kuvvetlendirebilirsiniz.