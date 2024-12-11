Damacana dönemi bitti! BİM deposuz su arıtma cihazı getiriyor… 18 Aralık Aktüel Katalog

Haber Merkezi

Türkiye’nin en popüler zincir marketlerinden biri olan BİM, yeni aktüel kataloğunu açıkladı.

18 Aralık’tan itibaren raflarda yer alacak yeni ürünler arasında, evlerin vazgeçilmez ihtiyaçları olan birçok cihaz dikkat çekiyor.

Bu kez BİM, bulaşık makinesi, derin dondurucu, deposuz su arıtma cihazı, 3 musluklu su sebili ve profesyonel standlı buharlı kırışıklık giderici gibi ürünleri tüketicilere sunacak.

BİM’in yeni kataloğu, özellikle evdeki günlük yaşamı kolaylaştıran ürünlerle dolu.

İşte BİM 18 Aralık indirim kataloğu…