Dar gelen pantolonları genişleten yöntem: Makineye 1 kaşık ekleyin… Pantolonlarınız küçüldüyse endişelenmeyin, genişletmek için basit bir yöntem var. Makinenin içine 1 kaşık eklemeniz yeterli.

Haber Merkezi

Tatlılar, unlu mamuller, şekerlemeler ya da çikolatalar mı giysilerinizin küçülmesine neden oluyor?

Aslında, tek suçlu bu yanlış yeme alışkanlıkları mı?

Gerçek şu ki, giysilerinizin küçülmesi sadece beslenme alışkanlıklarınızla ilgili değil.

Çamaşırların yıkanma şekli ve kullanılan deterjanlar da kıyafetlerinizin ölçülerinin değişmesine yol açabilir.

Yanlış yıkama yöntemleri giysilerinizi küçültebilir veya çektirebilir.

Ama üzülmeyin! Küçülen pantolonlarınızı 1-2 beden genişletmek mümkün. Nasıl mı?

PANTOLONLARI GENİŞLETECEK FORMÜL

Dar gelen pantolonlarınızı makineye koyun. Herhangi bir programı seçip içerisine 1 yemek kaşığı saç kremi ekleyin. Ardından makinenizin su almasını sağlayın.

Makineyi beklemeye alın ve 1 saat bekleyin. Durulama yaptıktan sonra pantolonlarınızın rahatça genişlediğini göreceksiniz.