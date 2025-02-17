Dar Gelirliye Can Suyu! 1000 TL Ramazan Desteği Veriliyor

Haber Merkezi

Gaziantep Valiliği, hayırseverlerin desteğiyle Ramazan ayı öncesinde anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

“Bakkal Kart” adı verilen bu uygulama, hem dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı hem de yerel esnafı ekonomik olarak desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 TL değerinde alışveriş kartları dağıtılacak. Bu kartlar, temel gıda ve ihtiyaç maddeleri için kullanılabilecek.

İlk etapta 30 milyon liralık alışveriş kartı hazırlanırken, bu rakamın ilerleyen dönemlerde artırılması hedefleniyor.

HEM AİLELERE, HEM ESNAFA DESTEK

Bu kartlar sayesinde dar gelirli vatandaşlar temel gıda ve ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda yerel esnafın da ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje, Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin rahat bir ay geçirmesini sağlarken, küçük esnafa da can suyu olacak.

Valilik, sosyal yardım projelerinin ilerleyen süreçte daha da yaygınlaştırılacağını ve yerel ekonomiyi güçlendirmeye yönelik adımların devam edeceğini duyurdu.