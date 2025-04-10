Dar gelirliye müjde: Ayda 12.670 TL taksitle ev satışı başladı

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde ev sahibi olmak isteyenler için güzel bir haber var.

TOKİ, Gökçehöyük Mahallesi’nde başlattığı sosyal konut projesi kapsamında 20 adet 2+1 daireyi satışa çıkardı.

Uygun fiyatlı ve taksitli ödeme seçenekleriyle dikkat çeken konutlara başvurular 10-16 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Bu proje, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir umut kapısı oldu.

Sınırlı sayıdaki konut için başvuru yapacaklar, kura çekilişiyle ev sahibi olma şansı yakalayacak. İşte detaylar...

PROJENİN DETAYLARI

Başvuru Tarihleri: 10-16 Nisan 2025 (Başvurular Halk Bankası Konya şubeleri aracılığıyla yapılacak)

10-16 Nisan 2025 (Başvurular Halk Bankası Konya şubeleri aracılığıyla yapılacak) Hedef Kitle: Seydişehir ilçe nüfusuna kayıtlı ya da son bir yıldır ilçede ikamet edenler.

Seydişehir ilçe nüfusuna kayıtlı ya da son bir yıldır ilçede ikamet edenler. Konut Özellikleri: 2+1 tipinde daireler, 86,2 m² brüt, 68,76 m² net alana sahip.

2+1 tipinde daireler, 86,2 m² brüt, 68,76 m² net alana sahip. Satış Yöntemi: Kuralı satış (Kura çekilişi ile hak sahipliği belirlenecek).

ÖDEME PLANI

Peşinat: %25 peşinat ödemesi, örnek olarak 2.382.513 TL'lik daire için 595.628 TL.

%25 peşinat ödemesi, örnek olarak 2.382.513 TL'lik daire için 595.628 TL. Taksitler: 120 ay (10 yıl) vadeyle, aylık taksitler 12.670 TL ile 15.187 TL arasında değişiyor.

120 ay (10 yıl) vadeyle, aylık taksitler 12.670 TL ile 15.187 TL arasında değişiyor. Taksit Artışı: Yılda iki kez, memur maaş zam oranına göre güncellenecek.

Yılda iki kez, memur maaş zam oranına göre güncellenecek. Ekstra Maliyetler: KDV, teslimat aşamasında tahsil edilecek ve satış bedeline dahil değil.

BAŞVURU ŞARTLARI